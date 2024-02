ABŞ neft nəhəngləri hasilatı artıracaq

ABŞ-nin iri neft şirkətləri – “Exxon” və “Chevron” 2024-cü ildə Perm hövzəsində hasilatı aktiv şəkildə artırmağı planlaşdırır ki, bu da 2023-cü ildə olduğu kimi, ölkədə hasilatın artımı ilə bağlı proqnozları üstələyə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” agentliyi məlumat yayıb.

Mənbələrin məlumatına görə, “Chevron” 2023-cü illə müqayisədə hasilatı 10% artırmaq və 2025-ci ilə qədər Perm hövzəsində gündəlik 1 milyon barelə çatdırmaq niyyətindədir. Bu, regionun digər müstəqil neft istehsalçılarının artım tempindən iki dəfə çoxdur.

