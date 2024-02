Məşhur polis polkovnik-leytenantı vəfat edib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən bildirir ki, Saatlı Rayon Polis Şöbəsinin cinayət axtarış şöbəsinin sabiq rəisi, polkovnik-leytenant Zaur Alışov qəfildən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Zaur Alışov bir neçə il bundan əvvəl təqaüdə göndərilib. Son vəzifəsi Saatlı Rayon Polis Şöbəsi rəisinin şəxsi heyətlə iş üzrə köməkçisi olub.

Xatırladaq ki, Zaur Alışov rayonda tanınan şəxslərdən olub.

