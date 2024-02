"Real"dan sürpriz təklif - Ronaldo “Santyaqo Bernabeu”ya qayıdır

İspaniyanın “Real” klubu yenidənqurmadan sonra “Santyaqo Bernabeu” stadionunda ilk oyununu Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi “Əl-Nəsr”ə qarşı keçirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Kral klubu” bununla bağlı ərəblərə təklif göndərib. Arenanın 2024-cü ilin sonlarında və ya 2025-ci ilin əvvəllərində istifadəyə verilməsi gözlənilir. Madrid komandasının rəhbərliyi açılış matçında sabiq futbolçusu Kriştianu Ronaldunun şərəfini qoruduğu “Əl-Nəsr” ilə yoxlama görüşü keçirmək istəyindədir.

Qeyd edək ki, Ronaldu 2009-2018-ci illərdə “Real”ın formasını geyinib.

