Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları növbəti əməliyyat keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, əməliyyat zamanı Elsun Məmmədov rüşvət alarkən yaxalanıb.

E. Məmmədov uzun müddət Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi işləyib. Ötən il işində yol verdiyi nöqsanlara görə, onun hakimlik fəaliyyətinə xitam verilib.

Metbuat.az

