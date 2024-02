Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski general-polkovnik Aleksandr Sırskini Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yeni baş komandanı təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski bu barədə rəsmi Telegram kanalında məlumat verib.

Qeyd edək ki, Aleksandr Sırskini quru qoşunlarına rəhbərlik edirdi.

