“Azərsun Holding”in işçisi olan Günel Əmirli faciəli şəkildə vəfat edib.



Metbuat.az bildirir ki, o, dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb.

Onun görüntüsünü təqdim edirik:

