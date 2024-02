Fransanın mənzil-tikinti naziri postuna Giyom Kasbaryan təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni telegram kanalları məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, erməni mənşəli Giyom Kasbaryan bundan əvvəl Fransa parlamentinin deputatı olub.



