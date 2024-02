Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərin atası Fikrət Gülər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

O, müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



