Müğənni Nicat Məhərrəmova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının anası Yaqut Məhərrəmova xəstəlikdən vəfat edib.

Bu barədə Nicat Məhərrəmov özü məlumat verib.

