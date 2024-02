DİM-dən magistraturaya sənəd verənlər üçün vacib xəbər

11 fevral 2024-cü il tarixində keçirilmiş magistraturaya qəbul imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının doğru cavab etalonları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

Test tapşırıqlarının doğru cavab etalonları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Qeyd edək ki, yaxın 3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra – 6 həftə ərzində təqdim olunacaq.

