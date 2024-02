"Dualara görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Babatam".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Teleqraf.com-a açıqlamasında Türkiyədə müalicə olunan əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev deyib.

Xatırladaq ki, sənətkar fevralın 5-də İstanbulun Acı Badem xəstəxanasına yerləşdirilmişdi, hazırda müalicəsi davam edir.

