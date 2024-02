Polşada iki aylıq övladı ilə birgə itkin düşən azərbaycanlı Adilə Mehdiyeva ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, Adilə Mehdiyevanın ölümü ilə bağlı əmisi oğlu Əkbər RTV-yə özəl açıqlama verib.

O, müsahibəsində bəzi məqamlara aydınlıq gətirib.

Daha ətraflı videomaterialda izləyə bilərsiniz:

