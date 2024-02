Zaur Nəsirova Xankəndidə yüksək vəzifə verildi - FOTO

Xankəndiyə yeni polis rəisi təyin olunub.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polkovnik Zaur Nəsirov Göygöl rayon Polis Şöbəsinin rəis vəzifəsindən azad edilərək Xankəndi Polis Şöbəsinin rəsi vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, 1980-ci il təvəllüdlü Z.Nəsirov Xankəndidə anadan olub. O, Bakı şəhər Xətai rayon Polis İdarəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini və 2021-ci ildən isə Göygöl rayon Polis Şöbəsinin rəsi vəzifəsində çalışıb.

