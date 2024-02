UEFA Çempionlar Liqasında bu mövsümün qalan oyunlarında istifadə olunacaq topu təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni topla final da daxil olmaqla, pley-off mərhələlərinin matçlarında oynanılacaq.



Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının finalı iyunun 1-də Londonda, “Uembli” stadionunda keçiriləcək.

