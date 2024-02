Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun sabiq müdiri Cəsarət Valehova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəsarət Valehovun atası Fikrət Valehov ötən axşam dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin.

