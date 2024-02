Millimiz iki beynəlxalq turnirdə yarışacaq

İdman gimnastikası üzrə Azərbaycan millisi iki beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma üzvləri əvvəlcə fevralın 15-18-də Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar. İdmançılar daha sonra isə fevralın 22-25-də Almaniyanın Kotbus şəhərində reallaşacaq Dünya kubokunda bacarıqlarını göstərəcəklər.

Hər iki yarışda kişilər arasında Nikita Simonov, İvan Tixonov, Rəsul Əhmədzadə, Mənsum Səfərov, qadınlar arasında isə Nazənin Teymurova mübarizə aparacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.