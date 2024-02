Ukrayna Silahlı Qüvvələri təmas xəttində hücum əməliyyatlarını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski açıqlama verib. O, ordunun müdafiəyə keçdiyini ifadə edib. Aleksandr Sırskinin sözlərinə görə, hazırda cəbhə xəttindəki vəziyyət ağırdır.

