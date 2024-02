Bakıda daha bir şagird qızılcadan vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, Səbail rayonu 51 saylı orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi, 14 yaşlı Nuray Süleyman qızı İbrahimovaqızılca səbəbindən dünyasını dəyişib.

