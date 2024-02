BMT COP29-a görə dəstəyini təklif edib

"Biz BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına (COP29) ev sahibliyi etməsində Azərbaycana dəstəyimizi təklif edirik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevanın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunda bildirilib.

“Azərbaycan Respublikası hökuməti və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın bundan sonra da davam edəcəyinə inanıram”, - məktubda qeyd olunub.

