Ukrayna Hava Qüvvələri Rusiyanın daha bir Su-34 təyyərəsini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hava Qüvvələrinin komandanı Nikolay Oleşuk məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hava hücumundan müdafiə vasitələri 12 ədəd “Şahid” PUA-sı və bir ədəd X-59 aviasiya raketini məhv edib.

