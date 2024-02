67 yaşlı ingilis aktyor və yazıçı Kevin MakNalli həbs olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, “Karib dənizinin quldurları” filmindəki “Gibbs” obrazı ilə tanınan aktyor məişət zorakılığında ittiham olunub.

Aktyor adı açıqlanmayan qadına xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

O, 40 min funt-sterlinq qarşılığında zaminə buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.