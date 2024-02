Müğənni İlahə Fəda ölkədən birdəfəlik köçüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə o, özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Müğənni hazırda Avropada olduğunu qeyd edib.

O, "Daha ölkəyə qayıtma" şərhinə "Elə də edəcəyəm" deyə reaksiya verib.

