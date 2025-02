Tanınmış aktyor və rejissor Əlixan Rəcəbov Sevgililər günü münasibətilə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı ilə çəkilmiş şəkillərini hekayə bölməsində izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.