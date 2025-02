"Alt-üst olmuşum", "Dünyanın ən gözəl qızı", "Ölümlə yaşam arasında" kimi mahnıları ilə məşhurlaşan Türkiyənin rok qrupu "Mavi Gri" Bakıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iticket.az saytı məlumat yayıb.

Rok qrupunun sevənləri ilə görüşü martın 7-si məşhur restoranların birində baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.