Xalq artisti Emin Ağalarov yeni aldığı bahalı avtomobilini nümayiş etdirib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu dəfə maşın kolleksiyasına "Ferrari F12berlinetta" markalı avtomobil daxil edib.

Emin həmin görüntüləri instaqram izləyiciləri ilə bölüşüb. Sözügedən maşının qiyməti 319 995 dollardan (təxminən 543 991 manat) başlayır.

Ağalarov eyni zamanda "Lamborghini" markalı maşını olduğunu da bildirib.

