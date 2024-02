Avroviziya təmsilçimiz Nigar Camal tətilə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahdağdakı oteldə dincələn ifaçı istirahət görüntülərini paylaşıb. Müğənni cazibədar bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.

