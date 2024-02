Estoniyada Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının 10 casusu saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın Baş naziri Kaja Kallas "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

"Biz Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin ərazimizdə hibrid əməliyyatını uğurla aşkar etdik. Kreml bütün demokratik cəmiyyətləri hədəfə alır. Bizim cavabımız onu ifşa etməkdir", - Kallas paylaşımda qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.