KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

“Barselona”dan gürcü futbolçuya fantastik təklif

“Barselona”dan gürcü futbolçuya fantastik təklif
10:48 21 Fevral 2024
180 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Barselona” klubu İtaliyanın “Napoli” klubunun gürcüstanlı yarımmüdafiəçisi Xviçi Kvaratsxeliyanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gürcü futbolçunun “Barselona”nın əsas transfer hədəfləri arasında olduğu bildirilir. İspaniya mediasının məlumatına görə, “Barselona” futbolçu üçün 90-100 milyon avro təklif etməyə hazırdır. “Napoli”nin belə miqdarda gələn təklifə razılıq verəcəyi deyilir. “Transfermarkt” portalı futbolçunun transfer qiymətinin 80 milyon avro civarında olduğunu yazır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ehtiyatda qalmaqdan yorulan Arda qərarını verdi

Ehtiyatda qalmaqdan yorulan Arda qərarını verdi

21 Fevral 2024 11:43
Ançelotti Modriçə məşqçilər korpusunda yer almağı təklif etdi

Ançelotti Modriçə məşqçilər korpusunda yer almağı təklif etdi

21 Fevral 2024 08:25
UEFA Avropa Liqasından “Qarabağ”ın uğurları ilə bağlı paylaşım -

UEFA Avropa Liqasından “Qarabağ”ın uğurları ilə bağlı paylaşım - FOTO

20 Fevral 2024 21:45
"Braqa"nın Bakıya gələcək heyəti bəlli oldu

"Braqa"nın Bakıya gələcək heyəti bəlli oldu

20 Fevral 2024 20:24
“Adana Dəmirspor” kobud səhvlərə yol verən Şahrudin barədə sürpriz qərar verdi -

“Adana Dəmirspor” kobud səhvlərə yol verən Şahrudin barədə sürpriz qərar verdi - VİDEO

20 Fevral 2024 19:21
200 milyonluq "yırtıcı" büdcə -

200 milyonluq "yırtıcı" büdcə - PSJ sürpriz həmlə etdi

20 Fevral 2024 14:12
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Estoniya dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə

21 Fevral 2024 12:02

Novruza özəl yeni “Papaq at” lotereyası satışa çıxdı

21 Fevral 2024 11:52

Psixiatriya Xəstəxanasında saxlanılan şəxsin ölümü ilə bağlı

21 Fevral 2024 11:49

Bütün sosial müavinətlər bu tarixdə ödəniləcək -

21 Fevral 2024 11:45

Ehtiyatda qalmaqdan yorulan Arda qərarını verdi

21 Fevral 2024 11:43

​Dövlət Xidməti Ağcabədidə gənclərlə görüş keçirib -

21 Fevral 2024 11:41

Kamil Zeynallı bu görüntülərə görə saxlanılıb -

21 Fevral 2024 11:33

Gülaydan Kamilin həbsi ilə bağlı

21 Fevral 2024 11:11

Estoniya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

21 Fevral 2024 11:09

Xırdalanda mağazadan 18 min manatdan çox pul oğurlanıb

21 Fevral 2024 11:01