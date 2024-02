Kamil Zeynallının saxlanma anı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, fitnes məşqçi Kamil Zeynallı "Domodedovo" hava limanında saxlanılıb.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən bildirir ki, sosial şəbəkədə Kamilin Moskvada polis bölməsində olan daha bir videosu yayılıb.

Həmin görüntülərdə Zeynallı dəmir barmaqlılar arasında çemodanını bağladığı kadrları əks olunub.

Qeyd edək ki, Kamil Zeynallı saxlanılması ilə bağlı xəbəri sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videomüraciətdə deyib.

O "Ermənistan məni beynəlxalq axtarışa veribmiş. May ayının 5-dən axtarılırmışam. Buna baxmayaraq, mən 3 dəfə Rusiyaya gəlib-getmişəm. İndi deyirlər, ya səni Ermənistana təhvil verəcəyik, ya da onlar gəlib aparacaqlar. Sabah məni məhkəməyə çıxaracaqlar. Ümid edirəm ki, dövlət qurumlarımız mənə dəstək olarlar, qoymazlar ki, məni onlara təhvil versinlər. İndi bölmədəyəm. Gözləyirəm. İnşallah yaxşı olar"sözlərini dilə gətirib.



