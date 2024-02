50 il əvvəl Xankəndidəki ali məktəbdə yaşanan maraqlı hadisə - VİDEO

Qarabağın ilk ali məktəbi 1969-cu ildə Xankəndidə fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən bildirir ki, əvvəlcə Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun Xankəndi filialı kimi ali məktəbin 100 tələbəsi olub.

Burada ilk dövlət imtahanı 1973-cü ildə keçirilib.

İmtahana birinci daxil olan və ali məktəbin əlaçı tələbəsi Vaqif Ağayev "AzTV Xəbər"ə danışıb.

Qarabağ işğal olunandan sonra Gəncədə məskunlaşan Vaqif müəllim bundan sonra Qarabağ Universiteti kimi fəaliyyət göstərəcək ali məktəbin ilk məzunlarındandır.

Ətraflı süjetdə:

