Atası tərəfindən öldürülən 24 yaşlı Nərgizin FOTOSU

Ağdam rayonunda 4 il əvvəl atası tərəfindən qətlə yetirildiyi deyilən qızın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-ci ildə itkin düşdüyü ehtimal edilən qız, 1996-cı il təvəllüdlü Nəcəfova Nərgiz Şikar qızıdır. Bu gün səhər saatlarında qızın atası Ş. Nəcəfov qızını qətlə yetirərək həyətdə basdırdığını deyib. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb edilsə də, hələlik qətlə yetirildiyi deyilən qızın meyiti tapılmayıb.

Araşdırmalar davam edir.

Xatırladaq ki, 2020-ci ildə Ağdam rayonunun İmanqulular qəsəbəsində qəsəbə sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Nəcəfova Nərgiz Şikar qızı itkin düşüb. Bu gün səhər saatlarında qızın atası Ş. Nəcəfov qızını qətlə yetirdiyini bildirib.

Metbuat.az

