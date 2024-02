Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Rio-de-Janeyroda rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, görüş Braziliyada G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü çərçivəsində baş tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.