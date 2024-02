Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq etdi

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın hərbi rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib.

“Ermənistanın hərbi rəhbərliyini şərti sərhəddə son beş ayda hökm sürən sabitliyin pozulması və vəziyyətin yenidən nəzarətdən çıxmasına yönəlmiş bu kimi təxribatlara yol verməməyə çağırır, bu əməlləri törədənlərin isə müəyyən edilərək cəzalandırılmasını tələb edirik”, - məlumatda deyilir.

