Həftə sonunun bəxtəvər bürcləri: Sevgi, karyera, yeni hədəflər gözlənilir

Astroloqlar həftənin sonunda sevinclə üzləşəcək bürclər haqqında proqnoz veriblər.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, siyahıya liderlik edən Şir bürcüdür. Bu həftənin sonunda onları kiçik hədiyyələr gözləyir. İş yerində rəhbəriniz tərəfindən mükafatlandırıla bilərsiniz. Şəxsi həyatınızda irəliləyişlər olacaq. Eşq qapınız açıqdır.

Oxatanlar bu həftənin sonunda çoxdan gözlədikləri rahatlığa qovuşacaqlar. Nəhayət, istirahət edib, yeni həftəyə rahat bir formada başlaya bilərsiniz.

Xərçənglər isə emosinal məngədən xilas olub, qaranlıqdan çıxa biləcəklər. Həyatınızda sizi hər çətin anda müdafiə edəcək insanlar peyda olacaq. Siz özünüzü o qədər xoşbəxt hiss edəcəksiniz ki, yeni gücünüz naliyyətlərinizə stimul olacaq.

