Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən dünya kubokunda iştirak edən Azərbaycan gimnastı uğurlu nəticə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmanın üzvü Nikita Simonov qızıl medal əldə edib.

O, buna halqalar ilə hərəkətlərin icrasında nail olub.

