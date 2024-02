Fevralın 25-də gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometerologiya Xidməti məlumat yayıb.

Ölkə ərazisində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.

