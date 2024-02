“Bavariya” məşhur məşqçi ilə anlaşdı

Tomas Tuxellə yollarını ayıracaq "Bavariya" komandası Unay Emeri ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında ilkin razılığın əldə edildi bildirilir. “Aston Villada” uğurlu çıxışı ilə yadda qalan Emeri ilə “Bayern Münhen” rəsmiləri arasında görüşün məhsuldar keçdiyi qeyd edilib. Məlumata görə, 52 yaşlı Unay Emeri “Bavariya”ya mövsümün sonuna kimi başqa komanda ilə danışıqlar aparmayacağına dair zəmanət verib.

Qeyd edək ki, “Bavariya” mövsümün sonunda Tomas Tuxellin istefaya göndəriləcəyini açıqlayıb. Bir sıra futbolçuların da “Bavariya”dan göndəriləcəyi bildirilir.

