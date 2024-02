Qəbul imtahanlarının tarixləri dəyişdirildi - RƏSMİ

Doktorantura və rezidenturaya qəbul imtahanlarının tarixlərində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatında bildirilir. Dəyişikliyə əsasən, doktoranturaya qəbul olmaq istəyən namizədlər və doktoranturada təhsil alan iddiaçılar üçün xarici dil imtahanı 9 iyun tarixində keçiriləcək. Buna müvafiq olaraq, əcnəbilər üçün Azərbaycan dili imtahanı 10 iyun, danışıq bloku imtahanı isə 11-14 iyun tarixlərində təşkil olunacaq.

Rezidentura səviyyəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsinin ikinci cəhdi 23 iyunda keçiriləcək.

2024-cü ildə keçiriləcək imtahanların qrafiki ilə tam şəkildə buradan tanış olmaq mümkündür. İştirakçıların nəzərinə çatdırırıq ki, imtahan və tədbirlərin qrafikində hər hansı dəyişiklik olarsa, bununla bağlı əvvəlcədən ictimaiyyətə məlumat təqdim olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.