Bu bürclər çox yaşayırlar - 100 yaşı belə keçə bilərlər

Astrologiyada bürclərin insanların şəxsiyyətinə və həyatına təsir etdiyinə inanılır. Bu inanclara uyğun olaraq, bir çox insan bürclərin də ömrün uzunluğuna təsir edə biləcəyini düşünür. Yaxşı, hansı bürclər daha uzun yaşayır?

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla uzun ömür sürməyə qadir olan üç bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Əqrəb bürcü insanları adətən sağlam həyat tərzi keçirir və özlərinə yaxşı baxırlar. Buna görə də uzun ömürlü ola bilərlər.

Buğa bürcündə doğulan və yüksələni buğa olanlar sağlam qidalanmağa və nizamlı idmana əhəmiyyət verirlər. Bu vərdişlər sayəsində uzun ömür yaşaya bilirlər.

Oxatanlar ümumiyyətlə aktiv həyat tərzi keçirirlər və stressi minimuma endirirlər. Bu, onların uzun ömür sürməsinə kömək edə bilər.

