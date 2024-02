Bakıda toy edən cütlüklər qarşısında yeni tələb qoyuldu - VİDEO

Bakıda 16 yaşlı qızın şadlıq saraylarından birində keçirilməsi nəzərdə tutulan toy mərasiminin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin restoranın administratoru şifahi olaraq bildirib ki, Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətindən onunla əlaqə saxlanılıb, toyun keçirilməməsi barədə xəbərdarlıq olunub.

Həmin toy qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətindən isə bildirilib ki, məkanın sahibi qızın azyaşlı olduğu haqqında məlumatı olmadığını bildirib. Bu səbəbdən də Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən bütün toy məkanlarına toy edəcək olan cütlüklərin öncə şəxsiyyət vəsiqələrinin təqdim edilməsinə göstəriş verilib. Belə faktla qarşılaşdıqları təqdirdə müvafiq komissiyaya və polisə məlumat versinlər ki, digər rayonların toy məkanlarında bu toyların təşkilinə yol verilməsin. Belə olan halda məkan sahiblərinin məsuliyyətə cəlb olunmasına dair qanunauyğun şəkildə polis bölməsində tədbirlər planı var. Sabunçu rayon ərazisində yerləşən şadlıq evlərindən bu barədə soruşduq. Bir çox şadlıq evləri kameramıza danışmaq istəməsələr də, bildirdilər ki, bununla bağlı məlumatlıdırlar.

Bəs toy edən valideyn uşaqlarının şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməkdən imtina edərsə, hansısa məsuliyyət tədbiri olacaqmı?

DİN-dən açıqlama verildi ki, toy məkanının sahibi əgər bəylə gəlindən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb etməyibsə, şadlıq evlərini heç bir məsuliyyət gözləmir.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.

