Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı martda maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az sənət ocağının mart repertuarını təqdim edir.

3 mart - “Orfey və Evridika”

6 mart - “O olmasın, bu olsun”

10 mart - “Trubadur”

12 mart - “Qu gölü”, “Qıpçaq rəqsləri”

19 mart - “Jizel”

24 mart - “Baharın səsi”.

