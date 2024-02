Valideynlərin DİQQƏTİNƏ: Uşağınızda bu simptomlar varsa...

“Kəskin respirator viruslarının yaranması əsasən yaz və payız aylarında daha çox müşahidə edilir. Azyaşlılar bu halda öskürək, halsızlıq, baş ağrısı, boğazda qızartı və s kimi simptomlarla yoluxduqlarını biruzə verirlər”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Səhiyyə Nazirliyi K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutun infeksionisti Səbinə Cəfərova deyib.

İnfeksionist bildirib ki, kəskin respirator xəstəliklərin müalicəsi simptomatik aparılır:

“Əgər fəsadlaşma müşahidə edilərsə, bu zaman mütləq həkim müayinəsi olunmalıdır. Ağırlaşmalar zamanı stasionar müalicə aparılması mütləqdir. Həmin uşaqlar həkim nəzarətində olmalıdır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

