Ukrayna Yaponiya və Norveçdən 760 milyon dollar alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, məbləğ dövlət büdcəsinin xərclərini qismən kompensasiya etmək və sair xərclər üçün istifadə olunacaq.

Eyni zamanda məbləğin qaytarılmamaq şərtilə alındığı bildirilib.

