Bu gün aparıcı Alidə Mustafayeva və Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Seymur Orucovun toyudur.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakıdakı restoranlardan birində keçirilən toyda sənət adamları da iştirak edir.Toy mərasimindən aktyor Nicat Rəhimov paylaşımlar edib. O, aparıcı Tural Əsədov, müğənni Elçin Cəfərov, aktyorlar Elşən Orucov və İlkin Həsəni ilə əyləşdiyi masadan videonu sosial media hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.