Son aylar ərzində ümumi təhsil müəssisələrində qızılca xəstəliyinə yoluxmanı ciddi izləyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev fevralın 29-da keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, xəstəliklə əlaqəli məktəblərin fəaliyyətinin dayandırılması və onlayn rejimə keçirilməsi məqsədəuyğun deyil:

"Valideynləri vaxtında övladlarını vaksinasiya etdirməyə çağırıram. Çünki vaksin qızılcaya yoluxmanın qarşısını alır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.