Türkiyəli sosial media fenomeni Aleyna Dalveren saxlanılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun evində, avtomobilində və iş yerində aparılan axtarışlar zamanı 1200 dollar, 250 avro, 50 manat, 50 qrivna, pul sayan aparat, saxta mühafizə maşınına giriş kartı, qandal və rəqəmsal materiallar götürülüb.



Aleynanın çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunaraq saxlanılan məşhur fenomen Dilan Polatla yaxın əlaqədə olduğu ortaya çıxıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.