Bir neçə rayonda rəislər işdən çıxarıldı

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində kadr islahatları başlayıb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Xidmət rəisi Mürsəl İbrahimovun əmri ilə bir sıra rayonların rəisləri vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülüb.

Bundan əlavə bəzi rayonların rəislərinin xidməti yerləri dəyişdirilərək rotasiya olunublar.

Dövlət Xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, kadr islahatlarında məqsəd daha şəffaf və dürüst xidmət təşkil etmək və vətəndaş məmnuniyyətini yüksəltməkdir.

İslahatlar davam edir.

