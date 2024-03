UEFA "Qarabağ"lı futbolçuların cəzasını AÇIQLADI

Avropa Liqasının pley-off mərhələsində “Braqa” ilə matçda qırmızı vərəqə alan “Qarabağ”ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev və məşqçisi Elçin Rəhmanov cəzalı duruma düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər 2-si 1 oyunluq diskvalifikasiya olunub. Onlar, "Bayer"lə ev qarşılaşmasını buraxmalı olacaqlar. Həmçinin sarı vərəqə limitini dolduran Julio Romao da 1 oyunluq cəzaya məruz qalub.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Qarabağ” - “Bayer” oyununun ilk oyunu martın 7-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 21:45-də baş tutacaq.

