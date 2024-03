Həbsdə ölən rus müxalifət lideri Aleksey Navalnı bu gün dəfn edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, o, Moskvanın Marino rayonunda dəfn edilib. Mərasimə qatılanlar “Aleksey, Aleksey”, “Navalnı!, Navalnı”, “Sən qorxmadın, biz də qorxmuruq” kimi müxtəlif şüarlar səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, rusiyalı siyasətçi Aleksey Navalnı fevralın 16-da Rusiyanın Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsinin Karp qəsəbəsindəki cəzaçəkmə koloniyasında vəfat edib.

