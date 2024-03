Sabah - martın 2-si ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin vəfatının birinci ildönümüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-nin “Arzunun vaxtı” verilişinin budəfəki buraxılışı mərhum din xadiminə həsr olunub. Verilişdə Hacı Şahinin doğmaları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər.

